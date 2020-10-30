Donbas'ta iki Ukrayna askeri öldü

AA 30 Ekim 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:51

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 22 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararını ihlal ettiği bildirildi.

Donbas'ın Vodyane bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, diğer bölgelerdeki çatışmalar esnasında da 2 Ukrayna askerinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

- 27 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KAPSAMLI ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.