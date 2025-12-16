İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7168
  • EURO
    50,3571
  • ALTIN
    5935.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dondurulmuş Rus varlıkları! Zelenski: Saldırgan bedelini ödemeli
Dünya

Dondurulmuş Rus varlıkları! Zelenski: Saldırgan bedelini ödemeli

Savaşı sonlandırmak yönünde yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın adil şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi. Dondurulmuş Rus varlıkları hakkında ise Ukrayna lideri, 'Rus varlıkları, Rusya'nın saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemeli' dedi.

AA16 Aralık 2025 Salı 16:24 - Güncelleme:
Dondurulmuş Rus varlıkları! Zelenski: Saldırgan bedelini ödemeli
ABONE OL

Zelenski, Lahey'de Hollanda Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatan Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'daki sivil ve enerji altyapılarına yönelik yoğun saldırıları sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını anımsatan Zelenski, "Rusya onlarca şehrimizi, yüzlerce köyümüzü tamamen yok etti." diye konuştu.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaş suçu işlediğini ifade ederek, bu suçları araştırmak için özel mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

"SALDIRGAN BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Zelenski, dondurulmuş Rus varlıklarının da Ukrayna'nın kalkınması için kullanılması gerektiğini savunarak, "Rus varlıkları, Rusya'nın saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemeli." dedi.

Savaşın adil şekilde sona ermesi için müttefikler ile çalıştıklarını belirten Zelenski, "Saldırgan ödül alırsa savaşın kendisine fayda sağladığına inanmaya başlar, bu nedenle adalet, bu savaşı sona erdirmenin merkezinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Savaşın bitmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'ya tekrar saldırmaması için çalışmak gerektiğini kaydeden Zelenski, "Müttefiklerimizle birlikte, sadece kan dökülmesini durdurmak için değil, aynı zamanda Rusya'nın yeni savaş başlatma fırsatı bulamaması için sınır bölgelerindeki durumu değiştirmek için de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.