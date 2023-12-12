İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2023 Salı / 30 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,041
  • EURO
    31,3742
  • ALTIN
    1855.7
  • BIST100
    7720.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dondurulmuş ton balığı kutularında ele geçirildi! Tam 11 ton
Dünya

Dondurulmuş ton balığı kutularında ele geçirildi! Tam 11 ton

İspanya'nın kuzeyindeki Vigo ve doğusundaki Valensiya limanlarında düzenlenen operasyonlarda dondurulmuş ton balığı kutularına gizlenmiş yaklaşık 11 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 14:37 - Güncelleme:
Dondurulmuş ton balığı kutularında ele geçirildi! Tam 11 ton
ABONE OL

İspanya Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Balkan kökenli bir suç örgütünün liderliğinde Avrupa'da dağıtılmak üzere deniz yoluyla Latin Amerika'dan getirilen konteynerlerden yaklaşık 11 ton kokain"in çıktığı belirtildi.

Ulusal Polis ve Mali Polis'in ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda, Vigo limanına gelen konteynerlerden 7,5, Valensiya'dakilerden ise 3,4 ton kokainin, dondurulmuş ton balığı kutularının içine gizlenmiş olarak bulunduğu kaydedildi.

Operasyonlarda 15'i Valensiya'da olmak üzere Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve İspanya vatandaşı oldukları açıklanan toplamda 20 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Kolombiya'da hazırlanan uyuşturucunun, Ekvator üzerinden konteynerlerle İspanya'ya getirildiği ve suç örgütünün stratejisi olarak bir ay boyunca Valensiya ve Vigo limanlarında terk edilmiş halde bırakıldığı bilgisi verildi.

Yetkililer, bunun, ülkede son dönemlerde en yüksek miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği narkotik operasyonu olduğunu açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.