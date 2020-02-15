İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu
Dünya

Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu

ABD'de meydana gelen bir kazada, alkollü sürücünün kullandığı otomobil 100 km hızla dönel kavşakta çim alandaki kayaya çarptı. Yerden havalanan otomobil metrelerce uzağa uçtu. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi12:14 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:14

Olay Kaliforniya’nın Long Beach kentinde meydan geldi.

Alkollü olduğu belirtilen 27 yaşındaki Marisela Ovalle isimli kadın sürücü 100 km hızla dönel kavşağa girince ortadaki çim alana daldı. Çim alandaki büyük kaya parçasına çarparak havalanan otomobil metrelerce ileriye uçtu. Yol ortasında güçlüklü duran otomobildeki kadın sürücü hafif yaralandı. Güvenlik kamerasınca an be an kaydedilen dehşete düşürün kazada, aracın çarptığı büyük kaya parçasının da araçla beraber sürüklendiği ve park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yol ortasına düştüğü görüldü.

Gürültüyü duyanların yardıma koştuğu kadın sürücü için ambulans çağırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Avusturya'da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Gerçek bakın ne çıktı?
Gerçek bakın ne çıktı?

Gerçek bakın ne çıktı?

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli
F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.