Dönem Başkanı Türkiye'den Güvenlik Konseyi'ne ''İsrail'' çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını alçakça eylem olarak niteleyerek, bunun Orta Doğu bölgesinin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe yönelik aşırı bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yıldız, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında İsrail'in Doha'daki saldırısını görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu Dönem Başkanı olarak konuştu.

İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere ekibine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı için Yıldız, "İİT grubu, Katar devletinin toprak egemenliğini ve ulusal güvenliğini açıkça ihlal eden bu alçakça ve haksız saldırıyı en güçlü bir şekilde kınıyor." dedi.

Yıldız, "Bu alçakça eylem hem Orta Doğu bölgesinin güvenliğine hem de uluslararası barış ve güvenliğe yönelik aşırı bir tehdit oluşturduğu kadar, uluslararası hukuk normlarının ve BM Şartı'nın açık bir ihlalini teşkil ettiği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Saldırı aslında bir devlet terörizmini temsil edip, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik sistematik politikalarının ve devam eden çabalarının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

- "GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ İSRAİL'İ BU SALDIRGAN EYLEMDEN SORUMLU TUTMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bu kritik dönemde Katar ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Yıldız, Katar'ın, güvenliğini tehdit eden ve bölgesel istikrarı tehlikeye atan her türlü pervasız ihlal veya saldırganlığa kararlılıkla yanıt verme hakkını ve görevini desteklediklerini açıkladı.

Yıldız, Katar'ın arabuluculuk, gerginliğin azaltılması, bölge ve ötesindeki anlaşmazlıkların barışçıl çözümü alanlarında gösterdiği çabaları takdir ettiklerini de ekleyerek, "Bu çabalar, BM Şartı uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin korunması için hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ni Katar'ın egemenliğine karşı haksız yere silahlı güç kullanılmasına karşı sert önlemler almaya çağıran Yıldız, "Bu eylem, uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Güvenlik Konseyi'ni İsrail'i bu saldırgan eyleminden sorumlu tutmaya çağırıyoruz." dedi.

Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

"İİT grubu, bölgemizde barış yanlısı ve arabulucu bir devlete yönelik bu son saldırı eyleminin İsrail'in Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde süregelen dokunulmazlığının bir başka örneği olarak görmektedir. BM'nin, özellikle de bu konseyin herhangi bir caydırıcı önlem almamasının, İsrail makamlarını uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı sürekli ihlal etme konusunda cesaretlendirmeye devam ettiği aşikardır."

İİT'nin, tüzüğü gereği üyelerinden herhangi birinin egemenliğine ve güvenliğine yönelik her türlü saldırıyı kesin bir dille reddeden sarsılmaz bir duruşu olduğunu hatırlatan Yıldız, Uluslararası toplumu da Katar'a yönelik bu yasadışı saldırıyı şiddetle kınamaya çağırdı.

Türkiye, İİT New York Grubu Dönem Başkanlığını 25 Haziran'da Kamerun'dan devralmıştı.