  • Donetsk'te çatışmalar şiddetleniyor! Zelenski: 168,8 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladık
Dünya

Donetsk'te çatışmalar şiddetleniyor! Zelenski: 168,8 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesindeki Dobropilya şehri yönünde 168,8 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladıkların bildirdi. Zelenski ayrıca Ukrayna'nın hava sahasını korumak ve hava kuvvetlerini güçlendirmek için müttefik ülkelerle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 20:06 - Güncelleme:
Donetsk'te çatışmalar şiddetleniyor! Zelenski: 168,8 kilometrekarelik alanda kontrolü sağladık
Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ordunun diğer yetkilileri ile bir araya geldiğini belirtti.

Toplantıda cephedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Zelenski, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüğünü kaydetti.

Dobropilya yönünde karşı saldırının sürdüğü bilgisini veren Zelenski, "Bu sabah itibarıyla, operasyonun (Dobropilya yönünde) başlangıcından bu yana 168,8 kilometrekarelik alan kurtarıldı." ifadesini kullandı.

"HAVA SAHAMIZA MUHTEMELEN MACAR İHA'LARI GİRDİ"

Zelenski, aynı zamanda Ukrayna'nın hava sahasını korumak ve hava kuvvetlerini güçlendirmek için müttefik ülkelerle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Ülkesinin hava sahasına giren bazı insansız hava araçları (İHA) hakkında ordudan bilgi aldığını belirten Zelenski şunları kaydetti:

"Ukrayna ordusu, hava sahamıza keşif amaçlı İHA'ların girişini tespit etti ve bunlar muhtemelen Macaristan İHA'larıdır. (İHA'lar) Ukrayna sınır bölgelerindeki endüstriyel potansiyel hakkında keşif çalışmaları yapıyor olabilir."

