Donetsk'te kritik gelişme: Rusya, yeni bir yerleşimi aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde imha edildiği belirtildi.