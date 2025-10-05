İSTANBUL 23°C / 15°C
  Donetsk'te kritik gelişme: Rusya, yeni bir yerleşimi aldı
Dünya

Donetsk'te kritik gelişme: Rusya, yeni bir yerleşimi aldı

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kuzminovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.

5 Ekim 2025 Pazar 14:10
Donetsk'te kritik gelişme: Rusya, yeni bir yerleşimi aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kuzminovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde imha edildiği belirtildi.

  • Kuzminovka
  • Donetsk
  • Yönetim

