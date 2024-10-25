Donetsk'te kritik nokta Rus ordusunun kontrolüne geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 19-25 Ekim'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Son hafta içinde Ukrayna'nın askeri unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda petrol, gaz ve enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim ve depolama atölyeleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu aktarıldı.

Rusya'dan rekor faiz kararı! Tüm zamanların en yükseği Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlediği belirtilerek, "Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zoryanoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son haftada Ukrayna'ya ait "Mig-29" tipi savaş uçağının vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 39'u Kursk bölgesinde olmak üzere 43 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 304 İHA, 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 871 tank ve zırhlı araç, 1478 çok namlulu roketatar, 16 bin 761 obüs ve havan topu ile 27 bin 598 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.