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Dünya

Donmaktan kurtarılan kedi, itfaiye ekibine katıldı: Binbaşı rütbesi verildi

Ukrayna'da itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından donmaktan kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi. Chivas adı verilen kediye, binbaşı rütbesi de verildi.

DHA25 Mart 2021 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 16:53
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 28 Ocak'ta bir binanın girişinde donmak üzereyken itfaiye personeli Arthur Morkotenko tarafından bulunarak kurtarılan kedi, Kiev İtfaiyesi tarafından sahiplenildi.

Chivas adı verilen kediye özel üniforma yaptırıldığı ve binbaşı rütbesi verildiği açıklandı.

Kiev İtfaiyesi'nden Chivas'ın hikayesine yönelik yapılan açıklamada, "Bir anda, sevgi dolu bir aile, bakım, üniforma, isim ve hatta özel bir binbaşı unvanı kazandı. O zamandan beri Chivas, yani 'farelerin fırtınası', kurtarıcısının ofisinde yaşıyor" denildi.

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