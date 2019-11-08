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Dörtlü Suriye zirvesi için tarih belli oldu

Almanya, Fransa ve İngiltere ile dörtlü Suriye zirvesi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapılacak.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kılındı" açıklamasında bulundu.
 

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