Dörtlü Suriye zirvesi için tarih belli oldu
Almanya, Fransa ve İngiltere ile dörtlü Suriye zirvesi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kılındı" açıklamasında bulundu.
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