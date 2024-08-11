İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Dost ülke'' kazığı! Avustralya: Müdahale devam ederse bu 4 ülkeyi açıklarız
Dünya

''Dost ülke'' kazığı! Avustralya: Müdahale devam ederse bu 4 ülkeyi açıklarız

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, bazı 'dost' ülkelerin dış müdahale faaliyetleri yürüttüğünü savundu.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 13:45 - Güncelleme:
''Dost ülke'' kazığı! Avustralya: Müdahale devam ederse bu 4 ülkeyi açıklarız
ABONE OL

ASIO Başkanı Burgess, ABC News'ün Insiders programında yaptığı konuşmada, Avustralya'daki diaspora topluluklarına "aktif" müdahale etmeye çalışan üç ya da dört ülkeyi belirlediklerini söyledi.

Müdahalede bulunmak isteyenlerin "dost" bilinen ülkeler olduğuna dikkati çeken Burgess, bunların açıklanması halinde insanların şaşıracağını dile getirdi.

Burgess, müdahalenin devam etmesi ve Avustralyalılar için risk oluşturması halinde uluslararası kamuoyu önünde bu ülkeleri açıklamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.