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Dünya

Dost ülke Özbekistan'dan Türkiye onayı

Özbekistan, Türkiye ile Ekim 2020'de imzalanan protokolün onayladığını duyurdu.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:34
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Özbekistan, Türkiye ile geçen yıl imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü onayladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı "Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasına" ilişkin kararnameyle Özbekistan ile Türkiye arasında 27 Ekim 2020'de Taşkent'te imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü onaylandı.

Kararnameye göre, bu anlaşma ve protokolün yürürlüğe girmesinden sonra Özbekistan Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlıklar, bu anlaşma ve protokol çerçevesinde Özbekistan'ın yükümlülüklerinin öngörülen şekilde yerine getirilmesini sağlayacak.

Özbekistan Savunma Bakanlığı da Özbek tarafından bu belgelerin uygulanmasından sorumlu olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekim 2020'de Özbekistan'a yaptığı resmi ziyarette, Özbek Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'la iki ülke arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü imzalamıştı.

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