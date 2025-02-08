Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesindeki bazı oluşum ve sivil toplum kuruluşlarının (STK), ABD, iş insanı George Soros'a ait kurumlar ve Avrupa Birliği (AB) fonlarından finansal destek alarak sol yapıları güçlendirdiğini ve mevcut hükümeti devirmeye çalıştığını savundu.

Orban, Macar Devlet Radyosuna yaptığı açıklamada, Soros, AB fonları ve ABD'den finansal destek alan yurt dışı bağlantılı bazı STK'ları, hükümeti baltalamaya çalışmakla suçladı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yönelik şüphelerinin bulunduğunu, elde ettikleri verilerin bu husustaki şüphelerini desteklediğini kaydeden Orban, "Birden fazla kaynaktan para alıyorlar; ABD yönetimi, Soros ağı ve AB fonları. Peki bu para ne için kullanılıyor? Sol oluşumları güçlendirmek ve hükümetimizi devirmeye çalışmak için." dedi.

Orban, bu yapılanmalara karşı harekete geçeceklerini belirterek "Bu yapıları Macaristan'dan süpürmemiz gerekiyor. Amaçları açık: Bu bölgede kendi çıkarlarına hizmet eden hükümetler istiyorlar, Macar halkının çıkarlarına göre değil." görüşünü paylaştı.

KALKIŞMALARIN 'KARANLIK İSMİ'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 657 sayfalık Gezi Parkı iddianamesinde, eski Doğu bloku ve Arap ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmalarında uluslararası finans spekülatörü olarak tanınan George Soros'un önemli bir aktör olduğu anlatılmıştı. Soros'un bu ülkelerde yaşanan devrim süreçlerine çok büyük finansal destek sağladığı anlatılmıştı.

George Soros'un Ortadoğu ve Baltık ülkelerinde gerçekleşen 'özgürlükçü hareket' olarak kendilerince nitelenen halk hareketlerinde finans desteği sağladığı ve Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüleri'ne bağlı Otpor adlı kuruluşun başkanı İvan Maroviç'in Gezi olaylarından önce Türkiye'ye gelip gittiği bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile birlikte Rusya, Polonya ve İngiltere'de birçok lider, kitlesel kalkışmaların arkasında Soros'un olduğuna dikkati çekmişti.

Yahudi asıllı ABD'li olan Soros, George Floyd cinayetinin ardından ABD'de patlak veren ırkçılık karşıtı protestoları örgütlemekle suçlanmıştı.

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