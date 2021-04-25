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Dünya

Dost ülkeden 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den 1915 olaylarına ilişkin Türk tezlerine destek geldi.

AA25 Nisan 2021 Pazar 20:49 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 20:49
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Kureyşi, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, 1915 olaylarına ilişkin, bazı hükümetler tarafından yapılan açıklamaları not ettiğine dikkati çekerek, tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşımların ve siyasi sınıflandırmanın, uluslar arasındaki güveni zedeleyebileceğine ve kutuplaşmaya yol açabileceğine inandığını belirtti.

Çavdri, Türkiye'nin, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin ortaya konulması için Ortak Tarih Komisyonu teklifi de dahil yapıcı yaklaşımını takdirle not ettiklerini kaydetti.

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