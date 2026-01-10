İSTANBUL 15°C / 10°C
10 Ocak 2026 Cumartesi
  • Dost ülkeden ''tarihi bağ'' vurgusu... ''Türkiye en büyük müttefikimiz''
Dünya

Dost ülkeden ''tarihi bağ'' vurgusu... ''Türkiye en büyük müttefikimiz''

Sudan Kültür ve İletişim Bakanı Halid el-Aysir, Türkiye'nin hem insani hem siyasi alanda Sudan'ı desteklediğini belirterek Türk hükümetine ve kurumlarına teşekkür etti. Aysir, Türkiye ile Sudan'ın derin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek 'Sudan'ın en büyük müttefiklerinden Türk hükümetine ve AFAD gibi TİKA gibi kurumlarına en içten şekilde teşekkür ediyoruz. Türkiye bizi hem siyasi hem insani her alandı destekledi.' dedi.

10 Ocak 2026 Cumartesi 17:18
Dost ülkeden ''tarihi bağ'' vurgusu... ''Türkiye en büyük müttefikimiz''
Sudanlı Bakan, ülkesini ziyaret eden Türk basın mensuplarını karşıladı.

Aysir, Türkiye ile Sudan'ın derin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek "Sudan'ın en büyük müttefiklerinden Türk hükümetine ve AFAD gibi TİKA gibi kurumlarına en içten şekilde teşekkür ediyoruz. Türkiye bizi hem siyasi hem insani her alandı destekledi." dedi.

İki ülke ilişkilerinde büyük adım

"Sudan'da çok zulüm işleniyor." diyen Aysir, basın mensuplarının tarafsız şekilde hakikati ortaya çıkarmak için çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Aysir, Türk basın mensuplarının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk basını olayları şeffaflıkla dünyaya duyurdu." dedi.

HDK SUDAN KÜLTÜRÜNÜ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Eltayeb: Barış girişimini destekleyen Türkiye'ye minnettarız

Sudanlı Bakan, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başlıca amacının Sudan kültürünü ve mirasını yok etmek olduğunu söyledi.

Bakan Aysir, "Bu savaş sudan halkını yok etmek için tasarlandı bu hedefe ulaşmak için her şeyi denediler ama başaramadılar. Sudanlılar için bu savaş kutsal bir savaştır." ifadelerini kullandı.

HDK'nın Sudan'ın çeşitli bölgelerinde katliamlar gerçekleştirdiğini belirten Aysir, grubun amacının Sudan kimliğini, coğrafi ve demografik yapısını değiştirmek olduğunu vurguladı.

Körfez devinden Türkiye vurgusu

Aysir, "Sudan'ın zenginliklerini çalmak isteyen bazı ülkeler, HDK'dan faydalandı. Onların amacı Sudan Devleti'ni ve güvenlik birimlerini bölmekti." diye konuştu.

HDK'nın gücünün diğer ülkelerden geldiğini savunan Sudanlı Bakan, söz konusu grubun Afrika kıtasında dronla saldırı düzenleyecek kapasiteye nasıl geldiğinin ise merak konusu olduğunu söyledi.

