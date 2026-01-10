Sudanlı Bakan, ülkesini ziyaret eden Türk basın mensuplarını karşıladı.
Aysir, Türkiye ile Sudan'ın derin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek "Sudan'ın en büyük müttefiklerinden Türk hükümetine ve AFAD gibi TİKA gibi kurumlarına en içten şekilde teşekkür ediyoruz. Türkiye bizi hem siyasi hem insani her alandı destekledi." dedi.
Aysir, Türk basın mensuplarının yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk basını olayları şeffaflıkla dünyaya duyurdu." dedi.
Bakan Aysir, "Bu savaş sudan halkını yok etmek için tasarlandı bu hedefe ulaşmak için her şeyi denediler ama başaramadılar. Sudanlılar için bu savaş kutsal bir savaştır." ifadelerini kullandı.
HDK'nın Sudan'ın çeşitli bölgelerinde katliamlar gerçekleştirdiğini belirten Aysir, grubun amacının Sudan kimliğini, coğrafi ve demografik yapısını değiştirmek olduğunu vurguladı.
HDK'nın gücünün diğer ülkelerden geldiğini savunan Sudanlı Bakan, söz konusu grubun Afrika kıtasında dronla saldırı düzenleyecek kapasiteye nasıl geldiğinin ise merak konusu olduğunu söyledi.