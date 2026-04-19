  Dost ülkeden Türkiye'ye açık davet: Tek bir ordu inşa etmek istiyoruz
Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye açık davet: Tek bir ordu inşa etmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ADF kapsamında yaptıkları toplantıda Libya ordusunun birleştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyleyen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 'sivil tek bir komuta altında tek bir Libya ordusu inşa etmek için Türkiye'nin desteğini istediklerini' söyledi.

AA19 Nisan 2026 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Dost ülkeden Türkiye'ye açık davet: Tek bir ordu inşa etmek istiyoruz
Libya Başbakanı Dibeybe, katıldığı 5. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) ülkesinde "birleşik bir ordu kurulması" konusuna ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

"LİBYA ORDUSU KURMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat Devrimi'nden sonra Libya'nın yıllarca süren çatışmalar sırasında gelişigüzel bir silahlanmaya şahit olduğuna işaret eden Dibeybe, TRT Arapça'ya yaptığı konuşmada hükümetin düzenli bir ordunun kurulması konusunda ciddi yol katettiğini belirtti.

Dibeybe, çeşitli yerel ve uluslararası çabalarla birleşik Libya ordusu (doğu ve batı) kurmak için çalıştıklarını aktardı.

Libya'nın Sirte kentinde ülkenin doğusu ve batısındaki askeri birliklerin katıldığı Flintlock-2026 tatbikatına ilişkin Dibeybe, şunları kaydetti:

"Askeri kurumu birleştirmeyi amaçlayan her türlü girişimi her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. (Bu tatbikatta) ilk kez hem batı hem de doğu bölgelerinde organize bir askeri güç oluşturma hedefine ulaştık. Şimdi, bu kurumları birleştirme yönündeki uluslararası çabalar aracılığıyla, tüm tarafların desteğini arıyoruz."

"TEK BİR LİBYA ORDUSU İNŞA ETMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ADF kapsamında yaptıkları toplantıda Libya ordusunun birleştirilmesi konusunu ele aldıklarını söyleyen Dibeybe, "Sivil tek bir komuta altında tek bir Libya ordusu inşa etmek için Türkiye'nin, Mısır gibi ülkelerin ve tüm komşu ülkelerin desteğini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

LİBYA DÜZENSİZ GÖÇÜN KAYNAĞI OLAN ÜLKELER İLE HEDEF ÜLKELER ARASINDA SIKIŞTI

Dibeybe, ülkesinin düzensiz göçün kurbanı olduğunu, Libya'nın göçün kaynağı olan ülkeler ile hedef ülkeler arasında sıkıştığını kaydetti.

Ülkesinin sınırlı kaynaklarına rağmen karada ve denizde düzensiz göçü engellemek için ciddi çaba sarf ettiğini belirten Dibeybe şunları söyledi:

"Bugün ortak çabalar var ve çok yakında göçmenlerin geri gönderilmesi ve kendi ülkelerinde kalkınma fırsatlarının inşa edilmesi için Katar, Türkiye, İtalya ve Libya arasında ortak bir dörtlü proje duyacaksınız."

  • Türkiye desteği
  • tek komuta altı ordusu
  • libya ordusu

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

