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Dünya

Dost ülkenin ordusuna destek! Türk askeri eğitti

Mehmetçik, Kosovalı askerlere Türk zırhlısı 'Cobra' eğitimi verdi. Kosova Güvenlik Gücü'nde yapılan açıklama, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimle Kosovalı askerlerin askeri kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 08:06 - Güncelleme:
Dost ülkenin ordusuna destek! Türk askeri eğitti
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine Türk taktik tekerlekli zırhlı araç "Cobra"nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.

FSK'nin sosyal medya hesabından, Türk askerleri tarafından Cobra'nın güvenli ve etkin kullanımına yönelik verilen eğitimle ilgili paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Türk ordusu ile işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitimle Kosovalı askerlerin askeri kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, ülkede sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Kosova'da 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. Ayrıca FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

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