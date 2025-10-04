Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında Somalili askerlerin mezuniyeti ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkent Mogadişu'daki Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının yerleşkesinde gerçekleştirilen törene Somali Başbakan Yardımcısı Jibril Abdirashid Haji, Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Eğitim Bakanı Farah Sheikh Abdulkadir, Türkiye'nin Somali Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ozan Can Gümüş, Somali ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, mezun askerlerin aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Mezun olan askerler, geçit töreninde protokol önünden yürüyüş gerçekleştirdi.

Somali Başbakan Yardımcısı Haji, programda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, mezun olan askerlere ve yeni başlayan askeri öğrencilere vatanlarını savunmaları ve aldıkları eğitimi hakkıyla uygulamaları tavsiyesinde bulundu.

- "TÜRK KARDEŞLERİMİZİN KATKILARIYLA ORDUMUZ PROFESYONEL VE DONANIMLI HALE GELİYOR"

Somali Savunma Bakanı Fiqi de Türkiye'nin Somali ordusuna verdiği kapsamlı destek ve eğitimden dolayı teşekkür ederek "Türk kardeşlerimizin katkılarıyla ordumuz, her geçen gün daha profesyonel ve donanımlı hale geliyor." dedi.

Fiqi, terörle mücadelede işbirliğinin öneminin altını çizerek "Türkiye Cumhuriyeti'nin Somalili kardeşlerine verdiği destek çok kıymetli. Bu sabah itibarıyla Awdhiigle şehri de terör örgütünden kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Abdulkadir de askeri okulun, ülkenin eğitim sistemine entegre edildiğini, artık mezunlarının üniversite mezunu statüsünde değerlendirileceğini dile getirdi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Tümgeneral Sabahattin Kalkan da Komutanlık bünyesinde bugüne kadar binlerce Somalili askerin eğitimini tamamladığını söyledi.

Kalkan, programın kararlılıkla sürdüğünü, artık TÜRKSOM'da eğitim alan askerlerin Somali Eğitim Bakanlığınca resmi olarak "mezun" kabul edileceklerini belirtti.

Bunun, Somali ile Türkiye arasındaki işbirliğinin önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Kalkan, törende yer alan Eğitim Bakanı'na teşekkür etti.

- TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDA KURDUĞU EN BÜYÜK ASKERİ EĞİTİM ÜSSÜ

Somali'deki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Türkiye'nin yurt dışında kurduğu en büyük askeri eğitim üssü özelliğini taşıyor.

Komutanlık, Somali ordusunun yeniden yapılandırılmasında ve ülke güvenliğinin güçlendirilmesinde kritik rol üstleniyor.