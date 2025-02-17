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Dünya

Dost ülkenin ordusuna Türkiye dokunuşu: Askerler Türkçe öğrendi

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensupları, Türkçe kurslarını tamamlayarak sertifikalarını aldı. Türkçe eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında 2024 yılına yönelik askeri işbirliği planı kapsamında düzenleniyor.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 17:20 - Güncelleme:
Dost ülkenin ordusuna Türkiye dokunuşu: Askerler Türkçe öğrendi
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Tiran'daki Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Yabancı Diller Merkezi'nde, Türkçe öğrenen Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik sertifika teslim töreni ve donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan dersliğin tanıtımı yapıldı.

Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisi Komutanı Tuğgeneral Bardhyl Nuredinaj, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip, Eğitim Müşaviri Metin Bulut ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Arnavut halkının yabancı dil öğrenme konusunda çok yetenekli olduğunu söyledi.

Kursların, 2010-2017'de devam ettiğini ancak daha sonra ara verildiğini kaydeden Atay, TİKA'nın çabaları ve Türk Silahlı Kuvvetleri ataşesinin girişimleriyle yenilenen Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Akademisinin Yabancı Diller bölümündeki kursların geçen seneden itibaren tekrar başladığını belirtti.

Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Silahlı Kuvvetler mensuplarının da Türkçeye ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Geçen haftalarda Bosna Hersek'e, EUFOR'a giden ve oradaki Türk Birliği nezdinde görev yapacak Arnavut takımını uğurlamıştık. Türkçeyi öğrenen kıymetli mensupların varlığı iki Silahlı Kuvvetler arasındaki diyaloğa ve iletişime de olumlu katkı yapacaktır."

Tuğgeneral Nuredinaj da Türk kurumlarına Arnavutluk ordusuna sağladıkları destek için teşekkür ederek, "Türkiye'nin, Türk ordusunun Arnavutluk ordusuna yardımı her bakımdan olağanüstü olmuştur ve daha da yüksek bir hızla devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Türkçe eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında 2024 yılına yönelik askeri işbirliği planı kapsamında düzenleniyor.

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