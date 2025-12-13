İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

Dost ülkeye destek! Gazze yardımını Türkiye ulaştırdı

Kosova, Gazze'ye gönderdiği insani yardımın ulaştırılması konusunda Türkiye'ye teşekkür etti.

13 Aralık 2025 Cumartesi 15:28
Dost ülkeye destek! Gazze yardımını Türkiye ulaştırdı
ABONE OL

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Gazze halkı için gönderdikleri insani yardımın Mersin Uluslararası Limanı'ndan gemiyle hareket ettiğini belirterek "Operasyonun hayata geçirilmesindeki yakın işbirliği ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Kurti, Kosova hükümetince Gazze halkına tahsis edilen insani yardımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yardım taşıyan geminin Mersin Uluslararası Limanı'ndan hareket ettiğini belirten Kurti, "Bu insani yardım, Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası dayanışmanın bir parçası olarak üstlendiği sorumluluğu ve Gazze'de son derece zor koşullarla karşı karşıya olan sivil halkı destekleme konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır." görüşünü paylaştı.

Kurti, Gazze halkına yönelik, ülkesinden bu tür bir destek sunmayı başaran ilk hükümet olmaktan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Mütevazı olsa da bu desteğin yaşanan acıların hafifletilmesine, barış, güvenlik ile istikrara yönelik çabalara katkı sağlamasını umduğunu kaydeden Kurti, "Bu vesileyle, söz konusu insani operasyonun hayata geçirilmesindeki yakın işbirliği ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılayına en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan, Kosova'nın da katkılarının bulunduğu, gıda, hijyen malzemesi, giyim ve battaniye ağırlıklı yaklaşık 1300 ton temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "İyilik Gemisi"nin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlenmişti.

Kosova hükümeti, ocak ayında da Gazze'ye 500 bin avro insani yardım yapma kararı almıştı.

