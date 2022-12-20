Dostluk ilişkilerine dikkati çekti: Türkiye'ye desteği için teşekkür ederim

Kuzey Makedonya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık'taki görüşmeye, Şentop ve beraberindeki heyet katıldı.

Görüşmede, iki ülke arasında gelişme kaydeden geleneksel iyi ilişkiler teyit edilirken Kuzey Makedonya'da halihazırda yatırım yapan veya yatırıma ilgi duyanların bulunduğu aktarıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları iletilirken Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın müzakerelere başlamasının ardından Avrupa'ya entegrasyon konusundaki güçlü destekleri dile getirildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Kuzey Makedonya'nın Avrupa entegrasyonunun ülke perspektifi için öneminin yanı sıra tüm bölge ve Avrupa'nın istikrarı için önem taşıdığı vurgulandı.

Başbakan Kovaçevski, Türkiye'nin ülkesine bağımsızlıktan bugüne kadar gösterdiği ve iki ülkenin NATO'daki ortaklığı çerçevesinde gelişmeye devam eden önemli, samimi, uzun vadeli, devamlı dostluk ve desteği için teşekkür etti.

Görüşmede, savunma alanındaki işbirliği de özellikle vurgulandı.

ÜSKÜP İLE İSTANBUL'DA KÜLTÜR MERKEZLERİNİN AÇILDI

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya enerji alanındaki destek ve işbirliğinin önemine değinilirken 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü arifesinde hükûmet olarak bölgede ve Avrupa'da başarılı çok etnikli işlevsel demokrasinin bir örneği olarak Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına olan bağlılığın sürdürüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda ülkedeki okullarda Türkçe yeni sınıfların açılmasına destek verildiği ifade edildi.

Görüşmede, iki ülke arasında kültür alandaki işbirliğine değinilirken Üsküp ile İstanbul'da kültür merkezlerinin açıldığı ve bu plan üzerinde işbirliğin ilerletilmesi için diğer projelerin görüşüldüğü kaydedildi.