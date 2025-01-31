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Dünya

Doug Burgum Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği eski North Dakota Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu.

AA31 Ocak 2025 Cuma 07:30 - Güncelleme:
Doug Burgum Senato'dan onay aldı
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ABD Senatosunda yapılan oylamada, Burgum'ın adaylığı 18'e karşı 79 "evet" oyuyla onaylandı.

Burgum, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'den sonra Senatodan onay alan Trump kabinesi üyesi olarak kayıtlara geçti.

- ULUSAL GÜVENLİK MESELELERİ VE EKONOMİ BURGUM'IN ÖNCELİKLİ KONULARI

Eski North Dakota Valisi ve iş insanı Burgum, 16 Ocak'taki onay oturumunda, enerji sektöründeki hakimiyetin, ABD halkının refahının temeli olduğunu vurgulayarak, ulusal güvenlik meseleleri ve ekonominin en önem verdiği iki konu olduğunu belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getiren Burgum, ABD'nin kömür ve nükleer gibi sürekli çalışabilen kaynaklardan daha fazla enerji üretmesi gerektiğini söylemişti.

  • Doug Burgum
  • senato

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