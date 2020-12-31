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Dünya

DSÖ açıkladı: Afrika ülkesinde 7 kişide sarı humma tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü, Senegal'de ekim ayından beri 7 sarı humma vakası tespit edildiğini bildirdi.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 23:03 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:03
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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Senegal'de ekim ayından beri 7 kişide sarı humma görüldüğü ve bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Senegal'in 2007'de sarı hummaya karşı aşı kampanyası başlattığı, buna karşın ülkenin doğu kesiminde endemik sarı humma bulaşma riskinin yüksek olduğu ifade edildi.

Sarı humma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda salgınlara neden olan hastalık, ağrı, bulantı ve kusmayla başlayıp kanamalarla seyrediyor.

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