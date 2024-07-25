İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1013
  • EURO
    36,0098
  • ALTIN
    2515.22
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DSÖ acil eylem çağrısı yaptı! Avrupa'da alkol tüketimi endişelendiriyor
Dünya

DSÖ acil eylem çağrısı yaptı! Avrupa'da alkol tüketimi endişelendiriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol tüketiminde en üst sıralarda yer alan Avrupa'daki gidişatı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
DSÖ acil eylem çağrısı yaptı! Avrupa'da alkol tüketimi endişelendiriyor
ABONE OL

ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol tüketiminde en üst sıralarda yer alan Avrupa'daki gidişatı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

DSÖ, Avrupa'daki alkol tüketimine ilişkin rapor yayımladı. Rapora göre, Avrupa'da yılda yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açan alkol tüketimi, en büyük ölüm nedenlerinden biri sayılıyor.

HER GN 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR

Avrupa'da her gün 2 bin 200 kişi alkole bağlı nedenlerden ölüyor ve bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9'unu oluşturuyor.

Alkol tüketiminin aile içi şiddet, kazalar ve ruh sağlığı sorunları da dahil büyük etkileri bulunuyor. Buna rağmen çok sayıda kişi, alkol tüketiminin zararlarını bilmiyor.

AVRUPA DÜNYADA BAŞI ÇEKİYOR

Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çekiyor.

DSÖ'nün son verilerine göre erkekler kadınlardan yaklaşık 4 kat daha fazla içki içiyor. Avrupa'da her 3 yetişkinden 2'si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor.

ALKOL TÜKETİMİNDE AZALMA GÖRÜLMÜYOR

Doktorlara göre alkol tüketimi kalp-damar hastalığına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 yılı aşkın süredir alkol tüketiminde herhangi bir azalma görülmüyor.

Raporda, DSÖ'nün alkol tüketimini azaltma hedeflerine Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri arttırıp, erişilebilirliği azaltması sayesinde ulaştığı tespiti yer alıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ DSÖ'NÜN TAVSİYELERİNE UYMUYOR

Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ'nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor.

DSÖ, 2025'e kadar Avrupa'daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.