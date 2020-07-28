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Dünya

DSÖ direktörü duyurdu: Kovid-19 karşılaştığımız en büyük sorun

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınının 'bugüne kadar görülen en ciddi ve kötü sağlık krizi olduğunu' söyledi. Dünya genelince vaka sayısı 16 milyonu aşarken can kaybı da 656 binin üzerine çıktı.

28 Temmuz 2020 Salı 10:27 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 10:48
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni tip corona virüs salgınına dair açıklamalarda bulundu.

Covid-19 pandemisinin, DSÖ'nün şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olduğunu söyledi.

DSÖ daha önce 2 kere Ebola, Zika, çocuk felci ve domuz gribi için küresel sağlık krizi ilan etmişti. Covid-19, örgütün ilan ettiği altıncı küresel sağlık krizi oldu.

NTV'nin haberine göre, Dr. Tedros, "Bu, uluslararası sağlık düzenlemeleri kapsamında ilan edilen altıncı küresel sağlık krizi oldu. Ama rahatlıkla en ciddi kriz. WHO'ya bildirilen vaka sayısı 16 milyonu aştı, can kaybı da 640 bini geçti, pandemi hız kazanmaya devam ediyor. Son altı haftada vaka sayısı ikiye katlandı." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde aşılması gereken çok fazla sorunun olduğunu ifade eden Dr. Ghebreyesus, önlemlerin önemine değindi.

DSÖ Genel Direktörü, "Eğer önlemler uygulanırsa vakalar azalır, aksi durumda ise artar" dedi. Dr. Ghebreyesus, Kanada, Çin, Almanya ve Güney Kore'nin salgınla mücadele yöntemini övdü.

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