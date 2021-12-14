DSÖ duyurdu: Gizemli hastalık en az 89 kişiyi öldürdü

star.com.tr 14 Aralık 2021 Salı 17:27 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:27

Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, Afrika'da tanımlanamayan gizemli bir hastalık onlarca insanın ölümüne neden oldu.

Gizemli ölümler, geçtiğimiz günlerde selin vurduğu bir bölgede meydana geldi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, yerel sağlık yetkililerinin, ölümlerin kolera nedeniyle olmadığını söylediğini aktardı.

DSÖ yetkilisi Sheila Baya BBC'ye verdiği demeçte, "Gidip risk değerlendirmesi ve soruşturması yapmak için hızlı bir müdahale ekibi göndermeye karar verdik. Ekip, hasta insanlardan numune toplayabilecek. Ancak, şu ana kadar aldığımız bilgilere göre en az 89 kişi öldü.' dedi.

Bir helikopter, Çarşamba günü bir DSÖ ekibini başkent Juba'dan, hastalıktan etkilenen bölgeye taşıyacak.

BM'nin mülteci ajansı UNHCR, ekim ayında yaptığı açıklamada, yılın başlarında yoksul Afrika ülkesini vuran sellerin, 1962'den bu yana görülen en kötü sel felaketleri olduğunu söyledi.

Ajans, insanların sel, Covid-19 ve açlık tehdidi üçgeninde sıkışıp kaldığını duyurmuştu.

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