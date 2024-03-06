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Dünya

DSÖ: Gazze'de çocuklar kıtlıktan hayatını kaybedebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan hayatını kaybedebileceğini söyledi.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
DSÖ: Gazze'de çocuklar kıtlıktan hayatını kaybedebilir
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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Gazze'de yaşanan açlık ve çocukların bu sebeple yaşamını yitirmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de bombardımandan kurtulan çocuklar kıtlık nedeniyle hayatını kaybedebilir." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'de daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, Gazze için "ateşkes" çağrısını da yineledi.

İsrail yaklaşık 5 aydır yıkıcı saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım girişini engelleyerek bölgede büyük bir "insani felakete" neden olurken İsrail'in "aç bırakma politikası" bugüne kadar en küçüğü 14 günlük bebek olmak üzere, 18 çocuğun ölümüne yol açtı.

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