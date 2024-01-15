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Dünya

DSÖ Genel Direktörü: Bugün Gazze trajedisinin 100. günü

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki 100. günü 'trajedi' olarak tanımlayarak ateşkes talebini yineledi.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 01:45 - Güncelleme:
DSÖ Genel Direktörü: Bugün Gazze trajedisinin 100. günü
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu saldırılar için "Bugün bir trajedinin 100. günü." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de "büyük bir insani kriz" yaşandığının altını çizdi.

Hastanelere gerçekleştirilen 300'den fazla saldırı ve kritik yardımlara güvenli erişimin engellenmesinden dolayı, Gazze'deki çoğu hastanenin işlev görmediğini işaret eden Ghebreyesus, "Hastalıklar, giderek daha küçük alanlara sıkışmak zorunda kalan ve temiz suya erişimi olmayan bir nüfus arasında yayılıyor."değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki insanlar cehennemde yaşıyor." diyen Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler ve DSÖ'nün Gazze'de ihtiyaç duyulan yardımı sağlamaktan sürekli alıkonulduğunun altını çizen Ghebreyesus ayrıca İsrailli esirlere de değinerek serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

  • DSÖ Genel Direktörü
  • İsrail saldırıları
  • ateşkes talebi

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