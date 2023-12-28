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Dünya

DSÖ: İsrail saldırılarından etkilenen Gazze'deki hastanelere tıbbi malzemeler ulaştırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in saldırıları nedeniyle işlevlerini büyük ölçüde yitiren, Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelere gerekli malzemelerin ulaştırıldığını bildirdi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
DSÖ: İsrail saldırılarından etkilenen Gazze'deki hastanelere tıbbi malzemeler ulaştırdı
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere ulaştırılan yardımların detaylarına yer verildi.

Açıklamada, DSÖ ekiplerinin 26 Aralık'ta kuzeydeki Şifa Hastanesi ile güneydeki el-Amal Hastanesine gittiği belirtildi.

Şifa Hastanesindeki temel sağlık hizmetlerin sürdürülmesi için yakıt sağlandığı ifade edilen açıklamada, diğer hastanelere ulaştırılmak üzere bazı tıbbi malzemelerin de Gazze'deki ecza deposuna teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, DSÖ ekiplerinin, İsrail'in saldırıları sonucu zarar gören el-Amal Hastanesinin "insanların üzerine basmadan yürünemeyecek kadar kalabalık olduğunu" aktardığı ve yalnızca 5 ambulansın çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına dair umut veriyor gibi görünüyordu. Ancak DSÖ'nün sahadaki görgü tanıklarının ifadelerine göre bu karar, trajik şekilde henüz bir etki yaratmadı. Şu anda acil ihtiyacımız olan şey, sivilleri daha fazla şiddetten korumak ve barış için ateşkestir."

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