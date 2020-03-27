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Dünya

DSÖ itiraf etti, 'bu fırsatı kaçırmayın' deyip uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüse karşı harekete geçme zamanının 'aslında bir aydan uzun zaman önce' olduğunu söylerken ülkelerin, hastalığa set çekmek için ikinci fırsatı kaçırmamasını tavsiye etti.

27 Mart 2020 Cuma 09:06 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 09:06
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Son dakika haberi... DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gazetecilere, bazı ülkelerin kaynaklarını yeterince hızlı organize etmediğini söyledi.

"İLK FIRSAT PENCERESİNİ BOŞA HARCADIK"

Ghebreyesus şunları söyledi:

Dünyaya fırsat penceresinin daraldığını ve aslında harekete geçme zamanının bir ay, iki ay önce olduğunu söylüyoruz. Fakat hala, bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bence ilk fırsat penceresini boşa harcadık. Bu, boşa harcamamamız ve virüsü bastırarak kontrol altına almak için her şeyi yapmamız gereken ikinci fırsat.

DSÖ Başkanı, salgını ele almak ve fonlama gibi konuları gündeme getirmek için perşembe günü G20 liderlerinin zirvesine katılacak.

Çarşamba günü DSÖ ayrıca, tecriti zorunlu hale getiren ülkelerin yeni vakaları tanımlaması ve virüsü "zaptetmek ve kontrol altına almak" için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

Dünyanın en büyük tecridi, yerel saatle salı gece yarısı Hindistan'da başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1,3 milyar yurttaştan en az 21 gün boyunca kısıtlamalara uymasını istedi.

Reuters'e göre, 470 bin 800 kişi hastalık için yapılan testlerde pozitif çıktı ve sonucunda 21 bin 221 kişi hayatını kaybetti.

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