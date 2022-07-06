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Dünya

DSÖ, 'maymun çiçeği' virüsü için yeniden toplanacak: Vaka sayısı açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün maymun çiçeği salgınını görüşmek üzere acil durum komitesini yeniden toplayacağını duyurdu. Ghebreyesus, toplantının en geç 18 Temmuz haftası yapılacağını belirtti.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 17:29 - Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün maymun çiçeği salgınını görüşmek üzere acil durum komitesini yeniden toplayacağını duyurdu. Ghebreyesus, toplantının en geç 18 Temmuz haftası yapılacağını belirtti.

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