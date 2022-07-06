DSÖ, 'maymun çiçeği' virüsü için yeniden toplanacak: Vaka sayısı açıklandı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün maymun çiçeği salgınını görüşmek üzere acil durum komitesini yeniden toplayacağını duyurdu. Ghebreyesus, toplantının en geç 18 Temmuz haftası yapılacağını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün maymun çiçeği salgınını görüşmek üzere acil durum komitesini yeniden toplayacağını duyurdu. Ghebreyesus, toplantının en geç 18 Temmuz haftası yapılacağını belirtti.