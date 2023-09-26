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Dünya

DSÖ: Okullarda sigara ve elektronik sigara içilmesi yasaklansın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelere 'gençleri korumak için okullarda sigara ve elektronik sigara içilmesini yasaklama' çağrısı yaptı.

AA26 Eylül 2023 Salı 18:07 - Güncelleme:
DSÖ: Okullarda sigara ve elektronik sigara içilmesi yasaklansın
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DSÖ tarafından yapılan yazılı açıklamada, birçok ülkede yeni eğitim-öğretim yılının başladığı hatırlatılarak "nikotin ve tütünden arındırılmış kampüslerin oluşturulması için kılavuz niteliğinde" 2 yeni yayın hazırlandığını duyuruldu.

Söz konusu yayınlarda öğrencilerin sigarayı bırakmalarına nasıl destek olunacağı, eğitim kampanyaları ve bunların nasıl uygulanacağı konularının yer aldığı bilgisinin verildiği belirtildi.

Açıklamada, gençler için nikotin ve tütünden arındırılmış okul ortamını teşvik etmek amacı ile 4 tavsiyede bulunuldu.

Bunlar, okul kampüslerinde nikotin ve tütün ürünlerinin bulundurulmasının ve satışının yasaklanması, bu ürünlerin doğrudan ve dolaylı reklam ve tanıtımının yasaklanması ile tütün ve nikotin endüstrileriyle sponsorluk ilişkileri kurmamak şeklinde sıralandı.

TÜTÜN ENDÜSTRİSİ GENÇLERİ "ACIMASIZCA" HEDEF ALIYOR

Tütün endüstrisinin gençleri "acımasızca" hedef almasının elektronik sigara kullanımının artmasına ve her 10 sigara tüketicisinin 9'unun 18 yaşından önce sigaraya başlamasına yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, üzerinde sağlık uyarılarının yer almadığı elektronik sigara ve tek kullanımlık sigaraların gençlere yönelik uygun fiyatlı hale getirilmesinin neden olduğu riske de işaret edildi.

Açıklamada, DSÖ Sağlık Teşviki ve Geliştirilmesi Departmanı Direktörü Ruediger Krech'in "Gençleri sınıfta otururken, dışarıda oyun oynarken ya da okul otobüsü durağında beklerken ölümcül pasif içicilik ve zehirli elektronik sigara emisyonlarının yanı sıra bu ürünleri tanıtan reklamlardan da korumalıyız." ifadelerine yer verildi.

DSÖ, tütün ve nikotinden arındırılmış kampüsleri destekleyen politikaları başarıyla uygulayan ülkeler arasında Hindistan, Endonezya, İrlanda, Kırgızistan, Fas, Katar, Suriye, Suudi Arabistan ve Ukrayna'nın bulunduğunu aktardı.

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