DSÖ ve UNICEF duyurdu: Sudan ve Yemen'de çocuk felci salgını yayılıyor

AA 11 Eylül 2020 Cuma 19:21 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 19:21

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri ile UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Ted Chaiban, Yemen ve Sudan'da çocuk felci salgınına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu ülkelerdeki çocuk felci vakalarının zayıf bağışıklığın sonucu olarak ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, salgının aşı sağlamanın zor olduğu bölgelerde hastalığa yakalanan çocukları felç ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Yemen'de vakaların çoğunlukla düşük aşılama oranı olan Sa'da kentinde görüldüğü, çocuk felciyle mücadele programı çerçevesinde yürütülen çalışmaların, iki yıldan uzun süredir bu bölgedeki çocuklara ulaşamadığı kaydedildi.

Sudan'da da çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin göç etmek zorunda kalması sebebiyle aşıların çocuklara ulaştırılamadığı ve sonuç olarak salgının başlamasının sürpriz olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Sudan ve Yemen'deki çocuk felci vakalarının sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.