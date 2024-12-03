DSÖ, Yemen için ilaçlama kampanyası düzenledi

DSÖ, ağustos ayı başında Yemen'de meydana gelen yoğun yağışların yol açtığı sel ile yetersiz kanalizasyon hizmetlerinin, su kaynaklı hastalıkların yayılma riskini artırdığını belirtti. Sel sularının birikmesi, sivrisineklerin üremesi için ideal ortamlar oluşturdu. Bu durum, sıtma ve dang humması gibi hastalıkların yayılma riskini yükseltirken, temiz suya erişimin azalması insanları evlerinde su depolamaya itti. Bu da sivrisinek üreme alanlarının artmasına neden oldu.

Yemen, Doğu Akdeniz bölgesindeki altı sıtma geçiş bölgesinden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya Sıtma Raporu'na göre, ülkede 21 milyondan fazla kişi sıtma riski altında yaşıyor.

'2024 BAŞINDAN BU YANA 1 MİLYON SITMA VAKASI BİLDİRİLDİ'

Açıklamada, 2024 yılı başından bu yana Yemen'de 1 milyondan fazla sıtma ve 13 bin 739 dang humması vakasının bildirildiği belirtildi. Yağış gibi iklim değişikliklerinin de bu hastalıkların yayılmasını hızlandırdığına dikkat çekildi. Bu duruma karşı mücadele etmek amacıyla Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi'nin desteğiyle DSÖ, Yemen Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Sıtma Mücadele Programı, 19-24 Eylül tarihleri arasında bir larva ilaçlama kampanyası düzenledi.

İlaçlama kapsamında, 40 ekip görev aldı. Bataklıklar, su birikintileri, dere kenarları ve açık su depoları gibi 4 bin 664 üreme alanı tespit edildi. En fazla müdahale, sivrisinek üreme alanlarının yüzde 48'ine ev sahipliği yapan Hudeyde'de gerçekleştirildi. Kampanyada doğal üreme alanlarının yüzde 58'ine, insan yapımı alanların ise yüzde 42'sine müdahale edildi. İnsan yapımı üreme alanlarının artışında, su barajları ve kum çıkarma çalışmaları gibi ticari faaliyetlerin etkili olduğu kaydedildi. Ayrıca, selden etkilenen bölgelerde üreme alanları tamamen ortadan kaldırıldı ve kalıcı alanlar sürekli izleme altına alındı.