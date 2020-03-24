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Dünya

DSÖ'dan ABD ile ilgili korkutan koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, ABD'nin yeni vakaların sayısındaki hızlı artış nedeniyle koronavirüs (COVID-19) salgından en çok etkilenen merkez üssü olma potansiyeli olduğunu söyledi.

star.com.tr24 Mart 2020 Salı 13:46 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:21
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Johns Hopkins Coronavirus Araştırma Merkezi verilerine göre, ABD'deki vaka sayısı 43.214'e, salgında ölenlerin sayısı ise 533 kişiye yükseldi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, DSÖ'ye bildirilen tüm yeni Covid-19 vakalarının % 85'inin Avrupa ve ABD'den geldiği belirtildi.

Şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın salgından en kötü etkilenen ülkesi olan İtalya'daki duruma da değinen DSÖ Sözcüsü, ülke için bir "umut ışığı" olduğunu, ancak hastalığın azalması hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Harris ayrıca,  DSÖ'ye bildirilen yeni vaka sayısının giderek arttığını, bu nedenle küresel boyutta ölümlerin daha faz olacağının beklendiğini söyledi. 

star.com.tr

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