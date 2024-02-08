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Dünya

DSÖ'de Refah kenti uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bombardımanın yoğunlaşmasına dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
DSÖ'de Refah kenti uyarısı
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Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Refah kentine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Refah'ta bombardımanın yoğunlaştığına dair haberlerin son derece endişe verici olduğunu belirten Ghebreyesus, "Çaresizce güvenlik arayan Gazze nüfusunun yarısı Refah'a sığınıyor. Bölgedeki 6 hastane fazlasıyla dolu. Yaşanacak daha fazla tahribat dayanılmaz olacaktır. Bu insanların gidecek başka yeri yok. Şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

- İsrail, şimdi de "Refah'a saldırı" sinyalleri veriyor

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu buldu.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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