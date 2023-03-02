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Dünya

DSÖ'den Afrika için yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera salgınıyla mücadele konusunda daha fazla yardım çağrısı yaptı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
DSÖ'den Afrika için yardım çağrısı
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DSÖ yetkililerinden Patrick Otim, basına yaptığı açıklamada, kolera salgını tehlikesine dikkati çekti.

Afrika'nın bazı bölgelerinde yağışların devam etmesi nedeniyle kolera salgınının "hızlı bir şekilde patlama" riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Otim, salgınla mücadele için daha fazla yardım çağrısı yaptı.

Otim, salgının özellikle kirli sularla yayıldığı bilgisini paylaşarak, "Salgın çok fazla yayılmadan ülkeleri desteklememiz çok önemlidir." dedi.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sayesinde yıllardır azalış gösteren kolera vakaları, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi nedenlerle yeniden artmaya başladı.

54 Afrika ülkesinin 12'sinde tespit edilen kolera salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında Güney Afrika, Tanzanya, Zimbabve ve Mozambik bulunuyor.

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