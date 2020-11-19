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Dünya

DSÖ'den Afrika'da maske takılmasını teşvik kampanyası

DSÖ, Kovid-19'a karşı Afrika'da farkındalık kampanyası başlattı.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 22:12 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:12
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DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, katıldığı bir video konferansta, "#MaskUp, Not Down” etiketiyle sosyal medyada yürütülen kampanya ile kıta genelinde 40 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Moeti, "Maske takarak hayatları kurtarabiliriz. Bu nedenle DSÖ bugün bu kampanyayı başlattı." dedi.

Aşılarla ilgili gelişmelerin umut verici olduğuna dikkati çeken Moeti, aşı dağıtımı için Afrika ülkeleriyle hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 26 bini geçti.

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