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Dünya

DSÖ'den Gazze açıklaması: Temel malzeme sevkiyatı acilen başlamalı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatının acilen yeniden başlaması gerektiğini bildirdi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 02:56 - Güncelleme:
DSÖ'den Gazze açıklaması: Temel malzeme sevkiyatı acilen başlamalı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze için paylaşımda bulundu.

"Gazze'ye temel malzemelerin sevkiyatı acilen yeniden başlamalı ve en azından son ateşkes sırasında ulaşılan seviyelere getirilmeli ancak bundan çok daha fazlası gerekiyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki sivillerin korumaya, gıdaya, temiz suya, barınmaya, sanitasyona, ilaca ve daha fazlasına ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Yaralıların hayat kurtarıcı bakıma, sağlık çalışanlarının da hizmet vermek için korumaya ve malzemeye ihtiyacının olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Defalarca uyardığımız gibi kitlesel olarak nüfusun yer değiştirmesi ve güvensiz yaşam koşullarının neden olduğu aşırı kalabalık hastalık riskini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şiddete son verilmesinin, geri kalan rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye yönelik kuşatmanın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

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