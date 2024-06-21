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Dünya

DSÖ'den Gazze uyarısı: 10 bin hasta tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de en az 10 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 16:18 - Güncelleme:
DSÖ'den Gazze uyarısı: 10 bin hasta tahliyeye ihtiyaç duyuyor
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Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun kara saldırısı başlatmasının ardından 7 Mayıs'tan bu yana bir milyonu aşkın kişinin Refah bölgesinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çeken Peeperkorn, bölgedeki insani yardım operasyonlarında zorluklar yaşandığını söyledi.

Peeperkorn, "(İsrail tarafından) Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması, BM lojistik merkezine erişimin kesilmesine neden oldu. Bu da malzeme akışını engelledi." dedi.

Yardım malzemelerinin lojistik merkezinin çok daha küçük ve değişken güvenlik durumu nedeniyle kara yolu erişiminin çok daha güç olduğu Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan sınırlı girdiğine işaret eden Peeperkorn, düzenli yakıt girişinin olmamasının tüm insani yardım operasyonlarını etkilediğini vurguladı.

Peeperkorn, DSÖ ve Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait 26 yardım tırının Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda beklediğini ve 6 Haziran'dan bu yana tırların, El-Ariş Limanı'ndan Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'na erişimlerinin engellendiğini ve Gazze'ye yardım ulaştıramadıklarını söyledi.

"Gazze'de en az 10 bin hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor." diyen Peeperkorn, 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin 895 hastanın Gazze dışına sevk edildiğini anlattı.

- GAZZE'DEKİ 36 HASTANEDEN 17'Sİ KISMİ HİZMET VERİYOR

Peeperkorn, 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana Gazze'deki hiçbir hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleşmediğinin altını çizerek, güvenli ve organize tıbbi tahliye için Refah'ın açılması çağrısını yineledi.

Gazze'deki 36 hastanenin 17'sinin kısmi hizmet verebildiğini belirten Peeperkorn, "Bunlardan 3'ü Gazze'nin kuzeyi, 7'si Gazze'nin merkezi, 3'ü Deyr el Belah ve 4'ü Han Yunus bölgelerinde yer alıyor. Refah'da aktif hastane bulunmuyor." dedi.

Peeperkorn, kısmi hizmet veren 17 hastanenin 13'üne güvenlik ve fiziksel şartlar nedeniyle ulaşımın kısıtlı olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nde temiz suya erişimin kritik derecede sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.

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