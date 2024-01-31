DSÖ'den Gazze'de devam eden çatışmalar ve yardımların engellenmesinin kıtlık riskini artırdığı uyarısı

Ghebreyesus ve DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün, Gazze'deki sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını destekleme konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, bugün itibarıyla Gazze'de 100 binden fazla kişinin öldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunun varsayıldığını belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze'nin güneyindeki hastanelere ulaşmakta dahi büyük zorluklarla karşılaştığını da hatırlatarak, Han Yunus'taki hastanelerin yakınında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hastaların, sağlık çalışanlarının ve malzemelerinin sağlık tesislerine erişiminin ciddi anlamda engellediğinin bildirildiğini kaydetti.

Zorluklara rağmen Nasır Hastanesi'nin sağlık hizmetleri sunmaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, hastanenin tek ambulansla hizmet verdiğini ve hastaların taşınmasında eşek arabalarının kullanıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, "Dün Nasır Hastanesi'ne yiyecek götürmek için bir girişim daha yaptık ama kontrol noktasının yaklaşık 500 metre uzağındaki gecikmeler nedeniyle gıdalar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kalabalıklar tarafından kamyonlardan alındı." dedi.

Sahadaki ekipler, sağlık personeli ve hastalar için günde yalnızca tek öğün yemek temin etme konusunda sıkıntının arttığına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'de kıtlık riski yüksek ve devam eden çatışmalar ile kısıtlı insani yardım erişimi nedeniyle her geçen gün artıyor. Ekiplerimizin konuştuğu herkes yiyecek ve su istiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin, bu krizdeki en büyük insani yardım tedarikçisi olan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteklerini askıya alma yönündeki kararlarının Gazze halkı için felaket sonuçları olacağına dikkati çekti.

Gazze'de UNRWA dışında başka hiçbir kuruluşun 2,2 milyon kişiye bu ölçekte yardım sağlama kapasitesinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, bağışçılara, UNRWA ile ilgili bu kararı yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

- "Gazze'deki felaket durumu daha kötüye gidebilir"

AA muhabirinin, "İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, hayatta kalabilmek için hayvan yemi tüketiyor. Gazze'de büyük bir kıtlık da yaşanıyor. Bunun sağlık açısından nasıl sonuçları olabilir? Gazze halkı açlık nedeniyle 'bir insani felaketle' karşı karşıya kalabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki Filistin halkı büyük bir felaketin tam ortasında. Beslenme durumu, barınma, temiz su, elektrik ve ilaca erişim açısından, nereden bakarsanız bakın ve hangi parametreyi uygularsanız uygulayın bu tam bir felaket." dedi.

Ryan, Gazzelilerin yaşadığı bu felaket durumunun "kesinlikle" daha da kötüye gidebileceğinin altını çizerek, beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu söyledi.

Beslenme eksikliğinin büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Ryan, özellikle bunun çocuklar açısından olumsuz sonuçlarının olabileceğine vurgu yaptı.