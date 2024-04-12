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Dünya

DSÖ'den 'Han Yunus' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, İsrail ordusunun arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hayal edilemeyecek bir yıkımın yaşandığını belirtti.

AA12 Nisan 2024 Cuma 20:40 - Güncelleme:
DSÖ'den 'Han Yunus' açıklaması
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Peeperkorn ve DSÖ'nün Gazze'deki acil durum görevlisi Thanos Gargavanis, çevrim içi katıldıkları Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve ortaklarının 10 Nisan'da Gazze'deki Nasır Hastanesi, Aksa Şehitleri Hastanesi ve El-Hayr Hastanesini ziyaret ettiğini hatırlatan Peeperkorn, İsrail'in saldırıları sonucunda büyük yıkımın yaşandığı her üç hastanenin de kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Peeperkorn, "Han Yunus bölgesinde hayal edilemeyecek bir yıkım yaşandı. Hiçbir bina ve yol sağlam değil." dedi.

Gazze'deki insani yardım operasyonlarının devam eden çatışmanın ortasında engellenmeye devam ettiğini ve tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Peeperkorn, Ekim 2023-Mart 2024 tarihlerinde DSÖ'nün yardım misyonlarının yarısından fazlasının reddedildiğini, engellendiğini veya ertelendiğini söyledi.

- "ŞİFA HASTANESİ MOLOZ YIĞININA DÖNÜŞTÜ"

Gargavanis de İsrail ordusunun baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin moloz yığınına dönüştüğünü söyledi.

Hastane kompleksindeki binaların yıkıldığını kaydeden Gargavanis, hastanenin bahçesinin ise cesetlerle dolu olduğunu belirtti.

Gargavanis, hastanelerin askerileştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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