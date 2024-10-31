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Dünya

DSÖ'den işgalci İsrail'e kınama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
DSÖ'den işgalci İsrail'e kınama
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Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

İsrail ordusu tarafından bu sabah Kemal Advan Hastanesi'ne gerçekleştirilen ve bazı hastane personelinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınayan Ghebreyesus, "Hastane, (İsrail ordusu tarafından) son kuşatmanın ardından neredeyse hiç hizmet vermiyor. Son saldırı hastaların hayatlarını ciddi şekilde riske atıyor. Gazze'nin kuzeyindeki sağlık durumu korkunç." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, herkese hastaneleri koruma ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyma çağırısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesi'nde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurduğu bildirilmişti.

  • DSÖ Kınama
  • Gazze Saldırısı
  • Kemal Advan Hastanesi

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