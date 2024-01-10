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Dünya

DSÖ'den İsrail'e insani yardım çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, son iki haftada 6 misyonu iptal etmek zorunda kaldıklarını belirterek, İsrail'i insani yardımların ulaştırılmasına izin vermeye ve Gazze'ye 'güvenli geçişi' sağlamaya çağırdı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
DSÖ'den İsrail'e insani yardım çağrısı
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Ghebreyesus, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, "DSÖ, son görevimizi gerçekleştirdiğimiz 26 Aralık'tan bu yana, taleplerimiz reddedildiği ve güvenli geçiş güvencesi sağlanmadığı için Gazze'nin kuzeyine yapmayı planladığı 6 misyonu iptal etmek zorunda kaldı." dedi.

Bugün için planlanan bir misyonun daha iptal edildiğini aktaran Ghebreyesus, Gazze'deki insanlara yardım ulaştırılmasının önündeki tek engelin erişim olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, yardımların ulaştırılmasının, yoğun bombardıman, hareket kısıtlamaları, yakıt sıkıntısı ve kesintiye uğrayan iletişim nedeniyle neredeyse "aşılamaz zorluklarla" karşı karşıya olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, İsrail'i insani yardımların ulaştırılmasına izin vermeye ve Gazze'ye güvenli geçişi sağlamaya çağırdı.

Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyen Ghebreyesus, ateşkesin sağlanmaması durumunda bile yardımların ulaştırılması için insani koridorun açılması gerektiğinin altını çizdi.

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