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Dünya

DSÖ'den korkutan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Daha hızlı yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip

Dünya genelinde yayılma gösteren maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, virüsün eskisinden daha hızlı yayıldığını ve daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu duyurdu.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 16:27 - Güncelleme:
DSÖ'den korkutan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Daha hızlı yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip
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Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Maymun çiçeği virüsü eskisinden daha hızlı yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip." ifadesini kullanan Harris, bunun özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve çocuklar için daha tehlikeli olduğunu belirtti.

BELİRLİ BİR TEDAVİ YOK

Harris, maymun çiçeği için şu anda belirli bir tedavinin olmadığını ancak destekleyici tedavilerin bu virüse yakalanan hastalar için kullanıldığını kaydetti.

Maymun çiçeği vakalarının temas yoluyla yayıldığını dile getiren Harris, daha fazla yayılmayı önlemek için hasta kişilerin temaslarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.

"İSVEÇ ŞEFFAF DAVRANDI"

Harris, dün İsveç'te ilk maymun çiçeği vakasının bildirilmesinin takip sisteminin işe yaradığını gösterdiğine dikkati çekerek, "İsveç, tanımlanan ilk vaka konusunda şeffaf davrandı, diğer ülkeler de bu yolu izlemeli." dedi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." açıklamasında bulunmuştu. Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini belirtmişti.

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