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Dünya

DSÖ'den Kovid-19 temennisi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te Kovid-19 salgınının küresel acil durum olmaktan çıkmasını temenni etti.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 20:19 - Güncelleme:
DSÖ'den Kovid-19 temennisi
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Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) muhabirleriyle DSÖ'nün merkezinde bir araya gelen Ghebreyesus, Kovid-19'un gelecekteki durumuna dair soruları cevapladı.

Ghebreyesus, bir yıl önce Kovid-19'un Omicron varyantı etkisini gösterdiğinde haftada 50 bine yakın can kaybı meydana geldiğine işaret ederek, "Son bir hafta yaklaşık 10 bin kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi. Bu yine büyük bir rakam fakat en azından bu noktaya kadar gelebildik." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ üyesi ülkelerin Kovid-19'a karşı daha fazla hayat kurtarmak için yapacak çok şeyi olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Seneye Kovid-19'un artık küresel acil durum olmadığını söyleyebilecek duruma gelmeyi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, virüsün tamamen yok olmayacağını belirterek, "Önemli olan, virüsü nasıl kontrol edeceğimizdir. Tüm ülkeler, dünyanın birçok ülkesinde dolaşımını sürdüren grip ve solunum sinsityal virüsünde olduğu gibi Kovid-19 ile de nasıl mücadele edeceğini öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelenin en etkili aracı olan aşının hala düşük gelirli ülkelerde yeterli sayıya ulaşamadığını kaydeden Ghebreyesus, "Düşük gelirli ülkelerde 5 kişiden 1'i aşılanabildi. Kovid-19'un teşhis ve tedavi araçlarına erişim, kabul edilemeyecek şekilde pahalı ve adil değil." dedi.

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