DSÖ'den Lübnan açıklaması: Sağlık sistemi kritik aşamada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında, Lübnan'da ölü sayısının arttığını ve art arda gelen krizlerle zayıflayan sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti.

LÜBNAN'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE

Lübnan ve bölgedeki sağlık durumunu görüşmek üzere Cenevre'de Arap Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile görüştüğünü belirten Ghebreyesus, hastaların, sağlık çalışanlarının ve mülteciler dahil sivillerin korunması ile ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinin sunulması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.



Ghebreyesus, soykırımcı İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik yoğun bombardımanı nedeniyle bölgede sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu belirtti.

"EN İYİ İLAÇ HUZURDUR"

Lübnan, Gazze, İsrail ve tüm Orta Doğu halklarının ihtiyacı olan tek şeyin barış olduğunu belirten Ghebreyesus, daha fazla kayıp ve acının önlenmesi için şiddetin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "En iyi ilaç huzurdur" dedi.