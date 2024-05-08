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Dünya

DSÖ'den 'Refah' mesajı: Endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Refah kentine yönelik artan saldırılarından son derece endişeli olduklarını bildirdi

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
DSÖ'den 'Refah' mesajı: Endişeliyiz
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah kentine yönelik artan saldırılarından son derece endişeli olduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'in, Gazze halkının büyük bölümünün güvenlik için kaçıp sığındığı Refah'a yönelik artan saldırılarından son derece endişeliyiz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısı sonrası tahminen 30 ila 40 bin kişinin Han Yunus ve Deyr El Balah'a gitmek için Gazze'nin güneyinde bulunan Refah'tan ayrıldığını kaydetti.

Ghebreyesus, Refah'ta 600 bini çocuk 1,4 milyon kişinin risk altında bulunduğunu söyledi.

  • Tedros Ghebreyesus
  • Refah kenti saldırı
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