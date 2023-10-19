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Dünya

DSÖ'den sağlık sektöründe kullanılan yapay zekaya düzenleme kılavuzu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yapay zekanın sağlık sektöründeki kullanımında dikkat edilmesi gereken temel hususları ve düzenlemeleri içeren yeni bir kılavuz yayımladığını açıkladı.DSÖ'den yapılan açıklamada, yayımlanan kılavuzun, hükümetlerin ve ilgili makamların yapay zekanın sağlık sektöründeki kullanımı konusunda izleyebilecekleri temel ilkeleri ana hatlarıyla belirlemeyi amaçladığı kaydedildi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
DSÖ'den sağlık sektöründe kullanılan yapay zekaya düzenleme kılavuzu
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Yapay zekanın sağlık sektöründeki olumlu etkilerine işaret edilen açıklamada, yapay zekadan yararlanılan sistemlerin güvenliği ve etkinliğini sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, sektörde kullanılan yapay zeka teknolojilerinin sağlık verilerini kullanırken hassas kişisel bilgilere erişebilmesi nedeniyle verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayabilmek için yapay zekanın kullanımında yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yapay zekanın sağlık sektörü için "büyük umut" vaat ettiğini ancak "veri toplama ve siber güvenlik tehditleri gibi zorlukları" da beraberinde getirdiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Bu yeni kılavuz, ülkelerin yapay zekayı etkin bir şekilde düzenlemelerini, ister kanser tedavisinde ister tüberküloz tespitinde olsun, riskleri en aza indirerek yapay zekanın potansiyelinden yararlanmalarına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

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