DSÖ'den Suriye çağrısı: İhtiyaçlar çok büyük

Bethke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Suriye için tarihi öneme sahip bir süreçte Şam'da bulunduğunu belirten Bethke, Suriye halkının dayanıklılığı ve geleceğe dair umutlarının tam anlamıyla görüldüğünü söyledi.



Bethke, "Son 12 gün içinde Suriye halkının bir araya gelmesine ve dönüşlerinin sevincine tanık oldum. Onların gelecekte ne olacağına dair belirsizliklerle ilgili endişelerini de gördüm." dedi.

DSÖ'nün, bu zorlukların ortasında kararlı şekilde Suriye'ye desteğini sürdürdüğüne işaret eden Bethke, hayat kurtarıcı yardımlar ve en çok ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini ulaştırmanın yanı sıra Suriyelilerin hayatlarını yeniden kurmalarına ve yıllardır süren krizden kurtulmalarına yardımcı olduklarını dile getirdi.



Bethke, DSÖ ekiplerinin dün İdlib'de olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Ekipler, son zamanlardaki çatışmaların tırmanması sırasında can damarı haline gelen hastaneleri ziyaret etti. Hayat kurtarmak için yorulmadan, sıklıkla saldırı altında çalışan özverili cerrahlarla bir araya geldiler. Bir cerrah, kapıdan içeri giren bir hastanın 'Nihayet geceleri uyuyoruz, artık bombalanma endişesi yaşamıyoruz.' sözlerini bizimle paylaştı. Bu tarihi anda dahi insani ihtiyaçlar çok büyük ve acil olmaya devam ediyor."



Suriye'nin, dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biriyle mücadele ettiğini belirten Bethke, ülkede sağlık altyapısının ciddi şekilde zorlandığını ve hastanelerin yarısından fazlasının işlevsiz durumda olduğunu kaydetti.

